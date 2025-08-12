Em meio à crise com tarifas dos EUA, ministra cita Vilhena ao falar de ferrovia que interligará Atlântico ao Pacífico

O município de Vilhena está na rota do projeto de ferrovia que interligará os oceanos Atlântico e Pacífico.

A confirmação é da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que esteve na última sexta-feira, 8, em Porto Velho, acompanhando a comitiva do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Em seu discurso, Tebet lembrou que a China vai ser parceira do Brasil em um projeto que vai integrar a ferrovia. “Vai ser a primeira ferrovia a interligar dois oceanos, o Atlântico na Bahia, passando por Goiás, rasgando o estado de Mato Grosso, chegando em Vilhena, aqui em Rondônia, chegando em Porto Velho, indo para o Acre e chegando no Peru, para fazer com que os nossos produtos cheguem mais rápidos para a Ásia e tragam os produtos da Ásia para cá”, disse. (Assista ao vídeo AQUI).

Ela ressaltou a parceria do Brasil com a China em áreas estratégicas e que os EUA “não podem se enganar”. “Temos sim que respeitar os Estados Unidos, nós precisamos dos Estados Unidos como parceiros comerciais, é verdade, mas os Estados Unidos não pode se enganar, o nosso maior parceiro comercial hoje é a China, é a Ásia”, afirmou.

Se dirigindo ao também presente presidente da Bolívia, Luis Arce, Tebet ainda acrescentou que “se a América do Sul fosse um país, ela seria o nosso segundo parceiro comercial”, “à frente dos Estados Unidos.”

A fala de Tebet acontece em meio ao contexto de tensão diplomática e econômica entre Estados Unidos e Brasil, com os americanos tendo aplicado tarifas de 50% contra uma série de produtos brasileiros.

A medida foi tomada pelo presidente americano, Donald Trump, em meio a investigações de seu país contra práticas comerciais brasileiras consideradas “desleais” e críticas contra a atuação do judiciário brasileiro em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro.