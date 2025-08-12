Ieda Chaves visita Cabixi e destina R$ 1,2 milhão para saúde, educação e lazer

Durante agenda oficial em Cabixi, na última segunda-feira (11), a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) acompanhou de perto a aplicação de investimentos feitos por meio de emenda parlamentar individual, totalizando R$ 1,2 milhão.

Os compromissos contaram com a presença do prefeito Silvano de Almeida (MDB), do vice-prefeito Fábio Dutra de Matos (PRD) e do vereador Tourinho (PSD), reforçando a parceria para o desenvolvimento do município.

A programação incluiu visita ao Hospital de Pequeno Porte (HPP), que recebeu R$ 250 mil em materiais permanentes, com o objetivo de melhorar o atendimento à saúde da população. O Centro de Convivência do Idoso (CCI) também foi contemplado com um investimento de R$ 700 mil, destinado à reforma de sua estrutura, o que garantirá mais dignidade e qualidade de vida aos usuários do espaço.

“Estou bastante encantada com a região, porque a gente vê como a cidade está bonita, como está sendo bem cuidada, e isso com muito pouco tempo de mandato. Tenho certeza de que, em breve, estaremos aqui para inaugurar espaços importantes”, declarou Ieda Chaves.

Educação

A deputada também confirmou a destinação de R$ 50 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), para a compra de computadores, visando facilitar o acesso à tecnologia e o aprendizado dos alunos. Além disso, foram garantidos R$ 200 mil para materiais permanentes destinados a uma creche local

Ao final da agenda, o prefeito Silvano de Almeida expressou sua gratidão: “Só tenho a agradecer pelo empenho que você tem feito por Cabixi”, afirmou, destacando o cuidado e a atenção da parlamentar com a cidade.