Thiago Flores visita AMAVI e reforça compromisso com políticas públicas para pessoas com autismo em Vilhena

O Deputado Federal Thiago Flores (Republicanos/RO) esteve nesta segunda-feira, 12 de agosto, na sede da AMAVI — Associação de Pais e Amigos do Autista de Vilhena — para conhecer de perto as instalações, acompanhar o trabalho desenvolvido pela entidade e reforçar seu compromisso com as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência.

A visita contou com a presença da vereadora Amanda Areval, parceira do deputado em diversas ações no município. Durante o encontro, Thiago Flores destacou a importância da atuação da AMAVI no acolhimento, orientação e desenvolvimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e anunciou o repasse de R$ 500 mil, viabilizado por meio de emenda parlamentar de sua autoria.

O recurso será utilizado para contratação de profissionais da área de saúde que irá fortalecer os atendimentos médicos e terapêuticos destinados às famílias e pessoas com autismo. “Investir na AMAVI é investir em dignidade, inclusão e respeito. Essa emenda é uma forma de reconhecer o trabalho sério que a associação realiza e garantir que mais famílias tenham acesso a um atendimento especializado e humanizado”, afirmou o deputado.

A iniciativa reforça o compromisso de Thiago Flores com a pauta da inclusão e o fortalecimento das instituições que atuam diretamente no apoio às pessoas com deficiência. Ao longo do mandato, o parlamentar tem destinado recursos e articulado políticas públicas que promovem acessibilidade, autonomia e qualidade de vida para esse público.