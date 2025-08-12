Vereador Eliton Costa propõe Moção de Aplauso à equipe ELEV3R: “orgulho de Vilhena”

Nesta segunda-feira (11), a Câmara Municipal de Vilhena prestou uma homenagem especial à equipe ELEV3R, do SESI Vilhena (RO), pela brilhante conquista do 2º lugar no Asia Pacific Open Championship 2025 – um dos maiores torneios internacionais de robótica da categoria First Lego League Challenge (FLL).

A Moção de Aplauso foi apresentada pelo vereador Eliton Costa, reconhecendo o talento, a dedicação e o destaque alcançado pelo time vilhenense na competição, realizada de 3 a 6 de julho em Sidney, na Austrália.

O evento reuniu mais de 70 equipes de diversos países, e a equipe de Rondônia superou concorrentes de várias partes do mundo, levando o nome da cidade e do estado ao cenário internacional da robótica.

A equipe é formada por jovens talentos: Thalita Lipke Machado (14), Diogo Corrêa dos Santos (13), Lavínea de Quadros Rodrigues (13), Maria Júlia Demarque (13) e Samara Nunes Alves (12), sob a orientação da técnica Lorinês Cesne, Professor Silvio Luiz e Lattaro Leite.

Durante a sessão, o vereador Eliton Costa ressaltou que a conquista é motivo de orgulho para todo o município e um exemplo para a juventude vilhenense. “Esses jovens mostraram que com dedicação, estudo e trabalho em equipe, é possível conquistar o mundo. Eles são prova de que Vilhena tem potencial para estar entre os melhores em qualquer área. Parabéns, ELEV3R! Vilhena e Rondônia se orgulham de vocês”, destacou.