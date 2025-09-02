Ladrão pula muro e furta bicicleta em pátio de posto de saúde em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 2, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto no posto de saúde Cristo Rei, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima, contou a guarnição da Rádio patrulha que é funcionária da unidade e deixou sua bicicleta Caloi Poti, feminina, de cor verde, estacionada no pátio interno, localizado nos fundos do posto.

Ao retornar, a servidora encontrou apenas o estirante e o cadeado da bicicleta jogados no chão, constatando que o veículo havia sido furtado.

O muro do pátio dá acesso a uma residência abandonada. No local, havia uma escada apoiada na parede, que possivelmente foi utilizada pelo criminoso para cometer o delito e fugir com o objeto.

Populares informaram aos policiais que viram um homem de pele morena, alto e magro saindo da casa abandonada com a bicicleta da vítima. A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas até o momento o suspeito não foi localizado.