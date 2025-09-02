Facebook Instagram
Polícias Civil e Militar desencadeiam operação contra organização criminosa no Cone Sul

Ofensiva integrada busca sufocar a atuação da facção após crime bárbaro em Vilhena, onde mulher foi encontrada decapitada
A ação está sendo conduzida de forma estratégica, coordenada e ostensiva, reunindo equipes de inteligência e unidades operacionais em diferentes frentes de atuação/Fotos: Divulgação

Na manhã desta terça-feira, 2, o Estado de Rondônia mostrou que não vai recuar diante da escalada da violência.

Em ação conjunta, Polícia Civil e Polícia Militar deflagraram a Operação Ártemis, uma ofensiva de peso contra o Comando Vermelho (CV), facção criminosa que tenta expandir seu domínio no Cone Sul.

A operação foi desencadeada após o crime brutal registrado em Vilhena, no dia 28 de agosto, quando uma mulher foi encontrada decapitada em uma área de mata. As investigações apontam fortes indícios da participação de integrantes da facção no homicídio, fato que acelerou a mobilização das forças de segurança.

De acordo com as autoridades, a Operação Ártemis representa a resposta firme e imediata do Estado. O nome faz alusão à deusa grega da caça, simbolizando o trabalho implacável de rastrear, caçar e neutralizar criminosos que desafiam a lei e espalham terror.

A ação está sendo conduzida de forma estratégica, coordenada e ostensiva, reunindo equipes de inteligência e unidades operacionais em diferentes frentes de atuação. O objetivo é claro: desarticular a estrutura criminosa, restabelecer a ordem e devolver a tranquilidade à população.

Embora ainda não tenham sido divulgados números de prisões ou apreensões, fontes ligadas à operação garantem que os desdobramentos serão apresentados à sociedade ao longo do dia, reforçando a transparência e a força do trabalho policial.

