PM prende suspeito com cocaína e celular de origem duvidosa em ponto conhecido como “Boca do Cadeirante” em Vilhena

Nesta quarta-feira, 3, a Polícia Militar de Vilhena, durante patrulhamento tático no bairro Alto Alegre, realizou mais uma ação contra o tráfico de drogas e delitos patrimoniais.

A guarnição da Rádio Patrulha intensificou a fiscalização nas imediações de um imóvel conhecido como “Boca do Cadeirante”, local apontado como ponto de consumo e comercialização de entorpecentes.

Durante a ronda, os militares abordaram um homem identificado como N.P.S., que demonstrou comportamento suspeito ao notar a presença policial, apresentando inquietação e evitando contato visual.

Na busca pessoal, foram localizados um aparelho celular Motorola G30 de cor verde, a quantia de R$ 75,00 e dois invólucros plásticos com um pó branco aparentando ser cocaína, escondidos na pala do boné que o indivíduo usava.

Questionado sobre a procedência do celular, N., alegou não se tratar de objeto furtado, mas disse tê-lo adquirido por R$ 100,00 de uma pessoa desconhecida, na Praça do Geraldão.

Segundo ele, o vendedor teria “resetado” o aparelho no momento da entrega. A justificativa, no entanto, levantou ainda mais suspeitas, já que, dias antes, em 29 de agosto, um estabelecimento próximo à referida praça foi alvo de assalto, de onde foram levados objetos semelhantes ao recuperado.

Ainda durante a abordagem, N., mostrou dificuldade em responder perguntas simples, como sua naturalidade, endereço e até o nome da mãe, além de não portar documentos pessoais.

Os policiais destacaram que o suspeito é velho conhecido no meio policial, com passagens e condenações anteriores por práticas criminosas.

Diante dos fatos e dos indícios de envolvimento em atividades ilícitas, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia para as devidas providências legais.

Toda a ação contou com a presença de N.S., responsável pelo imóvel, que acompanhou e autorizou os procedimentos realizados pela guarnição.