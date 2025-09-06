Motocicleta de distribuidora de refrigerantes é furtada no terminal rodoviário de Vilhena

No início da tarde de sexta-feira, 5, a Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto no terminal rodoviário de Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, os militares conversaram com um funcionário de uma empresa de refrigerantes, identificado pelas iniciais V., que relatou ter deixado estacionada a motocicleta Honda Cargo 160, de cor branca e placa RSG8H08, pertencente à empresa, mas que o veículo havia sido levado por criminosos.

A vítima contou que, no momento do crime, a chave de ignição estava no interior da motocicleta, fato que facilitou a ação dos autores. O homem informou ainda que o veículo possuía rastreador e aguardava a equipe técnica responsável pelo monitoramento para auxiliar nas buscas.

Com o apoio dos técnicos, a guarnição seguiu até uma região próxima a uma fazenda às margens da BR-174, onde foi registrada a última localização do veículo. No local, em frente a uma área de mata, foram encontradas marcas de pneus compatíveis com motocicleta. Após buscas, os policiais localizaram apenas o bagageiro do veículo, sem sinal da moto.

Diante da situação, ficou confirmada a consumação do furto, que causou prejuízo à empresa e representa risco à segurança pública, já que o veículo pode ser utilizado em práticas criminosas.

A vítima foi orientada sobre os procedimentos cabíveis e a ocorrência registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, que investigará o caso.