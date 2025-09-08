Deputada Dra. Taíssa solicita estudo para estadualização da Linha Zero, que liga Rio Pardo a Alto Paraíso

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) apresentou a indicação nº 14021/25 ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), solicitando a realização de um estudo técnico para analisar a viabilidade da estadualização da Linha Zero, importante via que interliga o distrito de Rio Pardo, em Porto Velho, ao município de Alto Paraíso.

De acordo com a parlamentar, a medida é necessária para garantir melhorias na trafegabilidade e na segurança da estrada, que representa um elo estratégico para o desenvolvimento da região. “A estadualização pode assegurar mais investimentos e manutenção contínua, trazendo benefícios diretos para os produtores rurais, moradores e todos que dependem dessa rota”, destacou.

A Linha Zero é considerada uma das principais ligações entre comunidades, sendo utilizada diariamente para o transporte de pessoas, produtos agrícolas e acesso a serviços essenciais. O estudo solicitado ao DER será fundamental para avaliar os aspectos técnicos, econômicos e sociais da proposta.

Dra. Taíssa reforçou que seu mandato segue comprometido em buscar soluções para as demandas da população do interior. “É o recurso do povo, voltando para o povo.”