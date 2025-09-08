Deputado Delegado Camargo cobra informações sobre fila de espera da UTI no Hospital João Paulo II

O deputado estadual Delegado Camargo apresentou a Indicação n.º 13999/25 ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), cobrando explicações sobre a fila de espera para leitos de UTI no Hospital João Paulo II, em Porto Velho.

Segundo denúncias recebidas pelo parlamentar, há pacientes que aguardam mais de oito dias por transferência para a UTI, em condições graves e correndo risco de morte. A situação, classificada como alarmante, reforça a necessidade de medidas urgentes para garantir atendimento digno e salvar vidas.

Delegado Camargo tem atuado firmemente na fiscalização da saúde pública em Rondônia. Desde o início do mandato, já protocolou mais de 500 documentos cobrando melhorias, realizou fiscalizações em hospitais e vem denunciando a falta de estrutura e de insumos básicos.

“Não estamos falando de números, estamos falando de pessoas, de famílias inteiras que esperam por um leito enquanto seus entes queridos lutam para sobreviver. É desumano que pacientes fiquem dias e dias em filas de espera sem resposta. O Estado tem o dever de garantir atendimento rápido e de qualidade”, afirmou.

O deputado lembrou que a saúde é um direito constitucional e que cabe ao governo assegurar políticas públicas eficientes para atender a população. “Como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, vou continuar cobrando, fiscalizando e denunciando cada falha. A vida das pessoas não pode ser tratada como estatística. É hora de o governo agir com responsabilidade e respeito à nossa gente”, concluiu.