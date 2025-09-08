JAIME BAGATTOLI: Comunidade de Cujubinzinho, em Porto Velho, recebe trator agrícola do senador para melhorar a produção

Uma das mais tradicionais comunidades da região do baixo Madeira agora conta com um maquinário próprio para ajudar na produção de alimentos. É que a comunidade de Cujubinzinho acaba de receber um trator agrícola, fruto de um recurso do senador Jaime Bagattoli (PL).

O equipamento, solicitado pelo vereador Pedro Geovar, foi entregue aos moradores por meio da Asprol Cujubinzinho, associação que representa as famílias da comunidade. A expectativa é de que o novo maquinário facilite o dia a dia dos produtores e ajude a aumentar a produção de alimentos na região.

“Rondônia hoje tem cerca de 70% da produção de alimentos vindo da agricultura familiar. Se o rondoniense tem comida na mesa é graças ao trabalho do pequeno produtor. Por isso, o senador tem a certeza de que esse equipamento vai ajudar e muito a aumentar e modernizar a produção dessa região. Em nome do seu Pedro e do seu Bordalo, o senador parabeniza todos os produtores e as famílias pelo trabalho e por acreditarem no valor vindo do campo”, declarou Geovane Dantas, assessor parlamentar que representou o senador na entrega do maquinário.

Localizada na região do baixo Madeira, a comunidade de Cujubinzinho tem um grande potencial na produção de alimentos, principalmente de banana, cacau e outros tipos de culturas.

Autor do pedido, o vereador Pedro Geovar lembrou que o maquinário era uma demanda antiga dos produtores e que agora é realidade graças ao investimento do senador.

“A gente fica muito feliz de saber que esse sonho, que começou ainda lá atrás, hoje se torna realidade graças ao trabalho do senador Bagattoli que confiou no nosso pedido e que é um dos maiores investidores do pequeno produtor e da agricultura familiar no nosso estado”, acrescentou o vereador.