Acompanhante de luxo quebra casa de cliente, agride proprietário e dupla é presa com maconha em Vilhena

Na noite de sexta-feira, 19, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência em uma residência na Rua Quintino Cunha, no centro de Vilhena.

No local, os militares encontraram a casa destruída e o proprietário trancado em um quarto. Ele relatou que sua acompanhante, identificada como A.G.O., teria se exaltado por motivos fúteis, quebrado móveis e ainda lhe agredido, causando escoriações no braço.

Durante a averiguação, a polícia constatou forte odor de maconha no imóvel, encontrando aproximadamente 40 gramas da substância embaladas em um plástico. Ambos admitiram ser usuários.

Diante dos fatos, os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.