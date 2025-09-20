Facebook Instagram
sábado, 20 de setembro de 2025.

Homem é preso após agredir esposa e resistir à abordagem policial em Vilhena

Mulher afirmou que sofre agressões diariamente
Suspeito foi conduzido para à Delegacia de Polícia Civil/Foto: Extra de Rondônia

Na madrugada deste sábado, 20, a Rádio Patrulha da Polícia Militar prendeu um homem acusado de violência doméstica na Rua Kelly Regina, bairro Nova Esperança, em Vilhena.

Segundo a vítima, o marido se recusou a entregar as chaves do portão para impedir a entrada da polícia, o que tornou necessário o arrombamento. Ela relatou ainda ter sido mordida na mão esquerda durante a discussão.

A mulher afirmou que sofre agressões diariamente. Já o suspeito optou pelo silêncio, mas devido à sua agressividade foi algemado e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.