Homem é preso após agredir esposa e resistir à abordagem policial em Vilhena

Na madrugada deste sábado, 20, a Rádio Patrulha da Polícia Militar prendeu um homem acusado de violência doméstica na Rua Kelly Regina, bairro Nova Esperança, em Vilhena.

Segundo a vítima, o marido se recusou a entregar as chaves do portão para impedir a entrada da polícia, o que tornou necessário o arrombamento. Ela relatou ainda ter sido mordida na mão esquerda durante a discussão.

A mulher afirmou que sofre agressões diariamente. Já o suspeito optou pelo silêncio, mas devido à sua agressividade foi algemado e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.