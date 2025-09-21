Adolescentes são flagrados consumindo bebida alcoólica em festa no Jardim Primavera em Vilhena

Na madrugada de sábado, 20, a guarnição da Rádio Patrulha atendeu uma ocorrência de perturbação do sossego e corrupção de menores em uma residência localizada no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, antes mesmo de chegar ao endereço, a cerca de uma quadra de distância, os policiais já perceberam o som em volume excessivo. Ao notar a presença da guarnição, alguns participantes correram para dentro da casa.

No local, foram encontradas bebidas alcoólicas, cigarros comuns e um cigarro eletrônico. Também foi constatada a presença de adolescentes ingerindo álcool e fumando.

Uma menor de 15 anos relatou que chegou à festa por volta das 22h e, desde então, consumia Vodka com energético e cigarros. Outra adolescente, de 16 anos, afirmou ter ingerido a mesma bebida após chegar ao local por volta das 23h. Um adolescente de 15 anos disse que estava no endereço desde as 21h, onde bebia e fumava. Outro, também de 15 anos, declarou que consumia álcool e cigarros junto de maiores de idade.

Todos os adolescentes foram submetidos ao teste de alcoolemia, que confirmou a ingestão de bebidas alcoólicas.

Durante as diligências, a responsável pela residência, identificada como M., admitiu ser proprietária do pacote de cigarros e de uma das garrafas de Vodka utilizadas na festa. Outras duas mulheres, que também estavam no evento, disseram que levaram parte das bebidas de suas casas. Já um homem, identificado como A., assumiu ser dono do cigarro eletrônico encontrado.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, onde ficaram à disposição da autoridade competente para as devidas providências.