Homem furta motoneta e capacetes em frente a residência em Vilhena; veículo foi recuperado pela PM

Na noite de sábado, 20, por volta das 21h, uma ocorrência de furto foi registrada na Avenida Dioes Bispo de Souza, bairro Parque São Paulo, em Vilhena.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a vítima relatou que havia deixado sua motocicleta Honda Biz, de cor preta, estacionada em frente à residência com a chave na ignição. Enquanto estava no interior da casa, ouviu barulhos e, ao sair para verificar, percebeu que o veículo já não se encontrava no local.

A vítima visualizou um homem, de aproximadamente 1,70m de altura, pele branca, trajando calça branca e camiseta branca com estampa de Carnaval, empurrando a motoneta. O suspeito conseguiu dar partida e fugiu, levando também dois capacetes de cor preta que estavam junto à motocicleta.

A vítima ainda tentou alcançar o indivíduo, mas ele conseguiu se evadir tomando rumo ignorado.

Durante diligências, por volta das 23h, a Polícia Militar localizou o veículo furtado no bairro Cristo Rei.