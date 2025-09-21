Rosangela Donadon acompanha regularização fundiária e dialoga com produtores em Vilhena

Na última semana, a deputada estadual Rosangela Donadon esteve em Vilhena acompanhando de perto os trabalhos de regularização fundiária que estão sendo realizados no município.

Ao lado da equipe técnica da Secretaria Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária (SEPAT) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), a parlamentar visitou a Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), onde pôde dialogar diretamente com os produtores rurais beneficiados.

Graças a uma emenda parlamentar de R$ 1.000.000,00 destinada por Rosangela Donadon, a ação está tornando realidade o sonho de centenas de famílias que aguardavam há anos pela titulação definitiva de suas terras.

Durante a visita, a deputada reforçou a importância da iniciativa, que garante dignidade, segurança jurídica e condições de crescimento para os produtores da região. Com os títulos definitivos, eles poderão acessar crédito, valorizar suas propriedades e investir em melhorias, fortalecendo a agricultura familiar e a economia local.

“É muito gratificante ver de perto o impacto desse trabalho. A regularização fundiária representa justiça social para quem vive e produz no campo. Seguiremos empenhados em trazer mais conquistas para o Cone Sul de Rondônia”, afirmou Rosangela Donadon.

A presença da parlamentar junto aos técnicos e produtores demonstra seu compromisso em acompanhar de perto cada etapa do processo, assegurando que os recursos investidos gerem resultados concretos para a população.