Governo de RO impulsiona pecuária leiteira com assistência técnica e incentivo à produtividade

Rondônia se destaca na posição de maior produtor de leite da Região Norte, com aproximadamente 25,9 mil propriedades ativas e um rebanho leiteiro de 2.190.073 milhões de cabeças, em constante evolução.

Esse resultado é reflexo dos investimentos do governo do estado em assistência técnica, tecnologia e valorização da produção rural, por meio da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO).

Um dos exemplos mais recentes dessa valorização foi o Concurso Leiteiro de Seringueiras, realizado durante a Expoarcis 2025 (18 a 21 de setembro), que retornou após 10 anos de pausa.

O evento se tornou uma vitrine dos avanços conquistados por produtores que recebem orientação técnica e participam das ações do projeto do governo de Rondônia Consultec Leite.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a pecuária leiteira é fundamental para a economia do estado, cada litro produzido representa dignidade, renda e desenvolvimento para as famílias rurais. “O leite de Rondônia é fruto do trabalho dos nossos produtores e da presença constante da gestão estadual no campo. Programas como o Consultec mostram que, quando oferecemos tecnologia e capacitação, os resultados aparecem no campo. Apoiar essa cadeia produtiva é investir no futuro do estado e reafirmar nosso compromisso com quem trabalha para alimentar Rondônia e o Brasil”, ressaltou.

CONSULTORIA INTENSIVA E GRATUITA

O Consultec Leite é um programa do governo de Rondônia que oferece consultoria gratuita e permanente durante cinco anos a produtores cadastrados. Atualmente, mais de 2.200 propriedades são atendidas em todo o estado.

A assistência contempla todas as etapas da produção: Nutrição das matrizes; Sanidade do rebanho; Reprodução; Melhoramento genético; e Gestão da propriedade.

Além disso, cerca de 100 médicos veterinários da Emater-RO recebem capacitações técnicas três vezes ao ano, em áreas específicas do manejo leiteiro, garantindo a atualização dos conhecimentos e a qualidade do atendimento no campo.

TECNOLOGIA COMPARTILHADA

A programação de 2025 já teve início em Ji-Paraná, com um Dia de Campo do Consultec realizado na propriedade do agricultor Erison Ribeiro, na linha 207. A agenda prevê a realização de 69 Dias de Campo até o fim do ano, pelo estado de Rondônia.

Esses encontros são atividades metodológicas e educativas que aproximam técnicos e produtores, promovem o acesso a tecnologias de ponta e incentivam a troca de experiências para aumentar a produtividade e a qualidade do leite rondoniense.

VALORIZAÇÃO EM SERINGUEIRAS

O Concurso Leiteiro reforçou esse trabalho ao premiar os animais de maior produtividade. Na categoria vacas, o destaque foi Baroneza, do produtor Ray Caminhoto, com 31,15 litros/dia; seguida por Roxona (23,15 litros/dia), da produtora Neuzenir Gomes; e Curimba (21,5 litros/dia), do produtor Nivaldo Caitano. Já na categoria novilhas, a campeã foi Dandara, com 18,3 litros/dia; seguida por Mocoquinha (9,75 litros/dia), dos produtores Ray Caminhoto e Rodrigo Coimbra dos Santos.

Segundo a gerente regional da Emater-RO no Vale do Guaporé, Jaqueline Rosa, o retorno do concurso resgatou a motivação dos produtores. “Há 10 anos não tínhamos um concurso leiteiro em Seringueiras, e este retorno é muito simbólico. Cada produtor que participa se sente valorizado e motivado a investir mais na atividade. Nosso trabalho é estar ao lado deles, oferecendo apoio técnico e incentivo para que a pecuária leiteira continue crescendo no município.”