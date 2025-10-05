Radialista morre durante tradicional Romaria de 42 km entre Cerejeiras e Colorado; prefeito lamenta

O radialista Odorico Aparecido da Silva, popularmente conhecido como Bambam da Rádio, morreu neste domingo, 5, quando participava de uma Romaria entre os municípios de Cerejeiras e Colorado do Oeste, na região sul de Rondônia.

Bambam, que tinha 44 anos, passou mal, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A informação preliminar é que o comunicador foi vítima de infarto.

O evento é realizado anualmente reunindo fiéis católicos, percorrendo, a pé, 42 km para chegarem ao destino, numa verdadeira demonstração de fé. Um repórter do Extra de Rondônia participou da Romaria em 2024. O grupo sai da cidade de Cerejeiras por volta das 20h, de sábado, e a chegada à cidade de Colorado está prevista por volta das 6h, de domingo (leia mais AQUI).

Várias autoridades municipais, estaduais e federais lamentaram a morte repentina do profissional de comunicação. Através das redes sociais, o prefeito Edmilson Rodrigues, o popular Edinho da Rádio, que dividiu microfones com Bambam, manifestou profundo pesar pelo falecimento do radialista.

“Recebi com profundo pesar e imensa tristeza a notícia do falecimento do meu amigo e companheiro de profissão Odorico, carinhosamente conhecido por todos como Bambam. Foi meu colega de trabalho por muitos anos, período em que compartilhamos não apenas a rotina profissional, mas também momentos de alegria, amizade e dedicação em levar informação e entretenimento à comunidade Coloradense e da região”, declarou Edinho, em nota enviada à redação do Extra de Rondônia.

Também, em nome da administração municipal, o prefeito expressou solidariedade à esposa Gisele, aos filhos, familiares e amigos do comunicador.