É DOMINGO: deputada Rosangela Donadon convida para celebrar os 30 anos da Associação Marcos Donadon em Cerejeiras

A Deputada Estadual Rosangela Donadon convida todos os moradores de Cerejeiras para participarem da grande festa em comemoração aos 30 anos da Associação Marcos Donadon.

A entidade realiza há três décadas diversos tipos de exames laboratoriais a preços sociais e desenvolve inúmeros trabalhos de cunho social em vários segmentos, contribuindo diretamente para o bem-estar da comunidade do Cone Sul.

A celebração acontece neste domingo, 23 de novembro de 2025, a partir das 15h, em frente à sede da associação, com entrada totalmente gratuita, no município de Cerejeiras.

A deputada destaca que o evento é uma homenagem ao trabalho contínuo da instituição e ao vínculo que ela mantém com a comunidade. “A Associação Marcos Donadon é parte da história de Cerejeiras e de toda a região. São 30 anos de trabalho sério, solidariedade e cuidado com as famílias. Convido cada morador para celebrar conosco esse momento tão especial”, afirmou.

A programação foi planejada para atender toda a família, com distribuição gratuita de bolo, cachorro-quente, refrigerante e picolé, além de um espaço infantil com pula-pula e tobogã, garantindo diversão para as crianças. Outro ponto alto da festa será o sorteio de 15 bicicletas, reforçando o compromisso social da associação com o incentivo ao lazer, ao esporte e à integração comunitária.

Rosangela ressalta que esta celebração simboliza o reconhecimento a uma trajetória construída com amor e dedicação. “É uma alegria enorme comemorar esse marco junto à comunidade. A Associação Marcos Donadon nasceu para servir e continua fazendo a diferença na vida das pessoas”, declarou.

Toda a população de Cerejeiras está convidada a participar e celebrar essa data histórica.