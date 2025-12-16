Cirone Deiró anuncia R$ 1,4 milhão para APAE em Espigão do Oeste

O deputado Cirone Deiró anunciou a destinação de R$ 1.424.618,45 para a execução de obras de construção de novas salas de aula, reforma e melhorias na estrutura, além da substituição e modernização dos sistemas elétricos e hidráulicos da sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), onde funciona a Escola Caminho de Luz, que atualmente atende mais de 200 alunos.

Segundo o deputado, a liberação do recurso contou com o apoio do governador Coronel Marcos Rocha e do secretário da Casa Civil, Elias Rezende. A nota de empenho já foi liberada e a ordem bancária deve ser paga nos próximos dias.

Além das novas salas de aula que serão construídas, o projeto contempla a construção de salas multissensoriais, estimulação sensorial, áreas para atividades complementares, salas administrativas e espaço para a assistência social, entre outras necessidades da instituição.

“Essa nova estrutura da APAE vai ampliar a capacidade de atendimento da instituição e melhorar as condições de trabalho para os profissionais que atendem diariamente os alunos da instituição” afirmou a diretora da instituição, professora Maria Izabel de Morais.

A diretora e professora Maria Izabel de Morais, informou que há 27 anos a instituição atua no atendimento a pessoas com deficiência intelectual e múltipla, além do transtorno do espectro autista, oferecendo serviços nas áreas de saúde, assistência social e educação em Espigão do Oeste.

Segundo a diretora, a maioria dos alunos pertence a famílias de baixa renda, o que reforça a importância da APAE como uma instituição inclusiva, acessível e essencial para as famílias que buscam atendimento em uma escola especializada. “Nós da APAE agradecemos ao deputado Cirone pela sua sensibilidade e compromisso com a nossa instituição,” destacou.

De acordo com Cirone Deiró, a destinação do recurso atendeu a uma antiga reivindicação da diretoria da instituição para sanar os graves problemas estruturais do prédio onde os alunos são atendidos. “Desde que recebemos essa reivindicação, estamos trabalhando para ajudar na elaboração do projeto e na garantia dos recursos para a execução dessa importante obra, que atende os alunos com deficiência que necessitam de atendimento especializado e inclusivo oferecido pela APAE”, destacou Cirone.

O deputado afirmou que a liberação desse recurso para modernizar as instalações da APAE de Espigão do Oeste faz parte de seu compromisso com a garantia dos direitos das pessoas com deficiência. “Estamos trabalhando em várias frentes para atender a demandas antigas das famílias com filhos com deficiência. Agradeço ao governador Coronel Marcos Rocha por atender mais essa importante solicitação da comunidade de Espigão do Oeste,”assinalou.

Reconhecido pela Câmara de Vereadores como cidadão espigãoense, o deputado Cirone Deiró já liberou mais de R$ 13 milhões para atender áreas estratégicas para o desenvolvimento e o bem-estar dos moradores de Espigão do Oeste. Além dos recursos para a construção de pontes, recuperação de estradas rurais, instalação de tubos armcos, manilhas e construção de galerias, também foram destinados recursos para saúde, educação e esporte.