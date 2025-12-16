Deputada Gislaine Lebrinha participa da Festa da Família em São Miguel do Guaporé

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) participou da Festa da Família realizada na Linha 98, km 8, lado sul, na Escola Padre Ezequiel Ramin, no município de São Miguel do Guaporé. O evento reuniu famílias e comunidade escolar com foco na integração e no fortalecimento dos vínculos entre escola e sociedade.
Durante o evento, Gislaine Lebrinha destacou a relevância da iniciativa para o fortalecimento da educação e da convivência comunitária. “A aproximação entre família e escola contribui diretamente para o desenvolvimento das crianças e da comunidade. São ações simples, mas essenciais para a formação social e educacional”, afirmou.
A Festa da Família contou com atividades voltadas à convivência e à integração entre alunos, familiares e moradores da região, reforçando o papel da escola como espaço de diálogo e participação comunitária.