Deputada Gislaine Lebrinha participa da Festa da Família em São Miguel do Guaporé

A deputada esteve acompanhada de autoridades locais, como o irmão Ângelo Lebrinho, a vereadora Celma do Lebrão, o vereador Professor Márcio, a vereadora Janete Lins e o prefeito Cornélio Duarte. A presença institucional reforçou o apoio às ações desenvolvidas pela unidade escolar junto à comunidade.

Durante o evento, Gislaine Lebrinha destacou a relevância da iniciativa para o fortalecimento da educação e da convivência comunitária. “A aproximação entre família e escola contribui diretamente para o desenvolvimento das crianças e da comunidade. São ações simples, mas essenciais para a formação social e educacional”, afirmou.

A Festa da Família contou com atividades voltadas à convivência e à integração entre alunos, familiares e moradores da região, reforçando o papel da escola como espaço de diálogo e participação comunitária.