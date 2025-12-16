Médico Maiquy Paulo assina ficha de filiação ao Progressistas em Porto Velho

O médico clínico geral Maiquy Paulo, que atua em Ouro Preto do Oeste e cidades da região Central, além de atuar em Machadinho do Oeste e Alto Paraíso, assinou na manhã desta quinta-feira (11), a ficha de filiação ao partido Progressistas, em solenidade na sede da sigla, em Porto Velho.

A presidente regional do Progressistas, deputada federal Sílvia Cristina, abonou a filiação do médico e destacou a sua atuação humana e acolhedora, junto aos pacientes. “O cuidado que ele tem com os pacientes, com a saúde pública, mostram o seu comprometimento e a sua decisão de contribuir, agora na política partidária, com a sociedade de Rondônia”, disse a deputada.

“A minha decisão de filiar ao Progressistas e de me colocar como pré-candidato a deputado federal, ocorre pela necessidade que temos de ter representantes que defendam investimentos na saúde. E o trabalho da deputada Sílvia Cristina é um modelo que admiro e me inspira”, destacou Maiquy Paulo.

A filiação foi prestigiada pelo deputado estadual Ismael Crispin, que também se filiará ao Progressistas, o prefeito de Guajará-Mirim, Netinho, os vereadores de Porto Velho, Pedro Geovar, e de Ata Floresta do Oeste, Natã Soares.

Perfil

Maiquy Paulo nasceu em Ji-Paraná, foi policial militar por quase dez anos, saindo como cabo. Se formou em enfermagem e atuou na área por sete anos, sempre se dedicando e conhecendo o funcionamento da saúde. Em 2012, encarou o vestibular de medicina, sendo aprovado e se formando em 2018.

Fez prova de residência, sendo aprovado em oito Estados, optando pela cirurgia geral, em Pelotas (RS). Há seis anos, atua como médico em diversos municípios, realizando inclusive cirurgia geral, atendendo milhares de pacientes nesse período.

Ele é casado com a médica Mikaeli Resende de Souza. O casal tem a pequena Maria Antonella Resende da Silva, de cinco anos.