Foragido da Justiça é localizado no Hospital Regional de Vilhena após acidente de trânsito em Cerejeira2

Na noite de sábado, 20 de dezembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para averiguar a informação de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto havia dado entrada no Hospital Regional de Vilhena, após se envolver em um acidente de trânsito, em Cerejeiras.

Conforme apurado pelo Extra de Rondônia, no local, a guarnição foi informada que o paciente havia sido inicialmente atendido no hospital de Cerejeiras, apresentando múltiplas lesões corporais, entre elas fratura no fêmur direito, fratura exposta no antebraço direito, além de hematomas na face e outros ferimentos.

Ainda conforme relato, a Polícia Civil chegou a comparecer à unidade hospitalar de origem com o objetivo de cumprir a ordem judicial existente contra o indivíduo. No entanto, devido ao agravamento do quadro clínico, com episódios de vômitos com presença de sangue, foi necessária a remoção imediata e em caráter de urgência para o Hospital Regional de Vilhena.

Com a chegada do paciente à unidade hospitalar de Vilhena, a Polícia Militar foi novamente acionada. Após consulta aos sistemas de segurança, os policiais confirmaram a existência de mandado de prisão vigente em desfavor do indivíduo.

Diante da situação, foi solicitado o comparecimento do médico legista de plantão, que realizou o exame de corpo de delito e constatou oficialmente as lesões apresentadas. Em razão do estado clínico, o custodiado permaneceu internado, impossibilitado de ser removido naquele momento para a Cadeia Pública de Vilhena.

Após a adoção de todas as providências médicas e legais cabíveis, a guarnição policial confeccionou o boletim de ocorrência e comunicou formalmente o cumprimento do mandado de prisão à autoridade competente.

O indivíduo permaneceu sob escolta da polícia penal e sob responsabilidade do Estado, à disposição do Poder Judiciário, até nova deliberação quanto à sua remoção, condicionada à alta médica.