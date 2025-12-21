Homem é preso após ameaças e danos a imóvel em Vilhena

Na noite de sábado, 20 de dezembro de 2025, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça e dano ao patrimônio em uma residência localizada na Rua Walter Dourado, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, no local, os policiais fizeram contato com o solicitante, que relatou ter tido um desentendimento com um conhecido, iniciado no dia anterior, após troca de mensagens por aplicativo de celular.

Segundo o relato, a discussão envolveu ofensas verbais mútuas e teria sido motivada por conflitos relacionados à locação de um imóvel, incluindo inadimplência e a exigência de devolução da residência.

Ainda conforme a vítima, na noite do ocorrido, o suspeito compareceu ao endereço e passou a danificar o imóvel, causando prejuízos ao portão da casa e arremessando objetos sobre o telhado.

Durante a ação, ele teria proferido ameaças de morte contra o solicitante e sua companheira, gerando temor pela integridade física do casal. A vítima informou ainda que acreditava que o suspeito estivesse armado com uma faca.

Ao perceber que a Polícia Militar havia sido acionada, o autor fugiu do local em uma motocicleta, tomando rumo ignorado. Durante o andamento da ocorrência, o suspeito foi localizado e abordado por outra guarnição policial, na Avenida Paraná, próximo ao cruzamento com a Avenida Brasil.

Na abordagem, os policiais constataram que o homem fazia uso de tornozeleira eletrônica. O setor responsável pelo monitoramento foi acionado e informou que o suspeito estaria descumprindo medida cautelar imposta pela Justiça, sendo determinada sua condução para exame de corpo de delito e posterior recolhimento à Colônia Penal.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi informado de seus direitos constitucionais e conduzido, sem o uso de algemas, à Delegacia de Polícia Civil.

Após passar por avaliação médica, ele foi apresentado na unidade prisional, onde ficou à disposição da Justiça para as providências cabíveis.