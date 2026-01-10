Homem fica gravemente ferido após briga em residência no bairro União em Vilhena

Uma ocorrência de lesão corporal mobilizou uma guarnição do PATAMO da Polícia Militar após denúncia de briga em uma residência localizada na Rua 116-05, no bairro União, em Vilhena.

No local, os policiais encontraram L. A. T., de 25 anos, com diversas lesões no rosto, nos braços e apresentando sinais de desorientação, além de dores na cabeça.

As lesões, segundo a PM, teriam sido provocadas por golpes de madeira. A vítima relatou que foi até o imóvel com a intenção de vender fios de cobre, uma vez que seu pai reside no local, momento em que teria ocorrido um desentendimento com os moradores. Ainda conforme o relato, W. G. L. S., de 22 anos, e J. G. L. S., de 23 anos, teriam utilizado uma faca e um pedaço de madeira para agredi-lo.

Uma testemunha apresentou versão diferente dos fatos. De acordo com os moradores, L. A. T. já teria residido anteriormente na casa, sendo expulso em data anterior em razão do uso de entorpecentes e de um suposto furto de um aparelho celular. No dia da ocorrência, ele teria tentado retornar ao imóvel, sendo impedido. Ainda segundo os relatos, após sair do local, o homem voltou proferindo ameaças de morte contra os moradores, o que teria dado início à confusão e às agressões.

Diante da gravidade das lesões, o Corpo de Bombeiros foi acionado, realizou atendimento pré-hospitalar e encaminhou a vítima ao Hospital Regional de Vilhena, onde permaneceu internada sob cuidados médicos.

Os envolvidos, W. G. L. S. e J. G. L. S., receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.