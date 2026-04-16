COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

CASA & DECORAÇÃO

Com 27 ANOS em Cacoal, a CASA E DECORAÇÃO loja de móveis e decoração, a mais completa no estado de Rondônia, está localizada em prédio próprio e moderno. Com amplo espaço em sua estrutura, o prédio possui três pavimentos, com diversos e inúmeros showrooms, o que possibilita uma maior exposição de seus produtos. Visite e confira os novos showrooms da loja. Na foto os sócios proprietários irmãos Wender Garcia e Wesley Garcia, e Otávio Foli





CONTÁGIO JOIAS E ÓTICA

Registrei a empresária Kelly Polizello em uma das vitrines de sua elegante loja CONTÁGIO JOIAS E ÓTICA no Cacoal Shopping. A renomada empresa tem ainda loja no Paraty Shopping, que com 22 ANOS de dedicação e excelência em Cacoal/RO, continua a encantar seus clientes com as mais deslumbrantes joias de 18k, e as mais atuais tendências em óculos de grau e de sol, e uma linha completa de joias em prata, semi-joias e relógios, com as mais diversas marcas. Sempre investindo, Kelly Polizello tem em sua loja o inovador VISIOFFICE 3 By ACTIVISU um equipamento de medição de visão, que oferece precisão inigualável, com tecnologia de reconstrução 3D Activisu, e tem ainda, em suas lojas no Cacoal Shopping e no Paraty Shopping no centro da cidade, os óculos RAY-BAN META última geração de óculos de IA com recursos avançados

VENDAS FIAT PSV CACOAL

Registrei na concessionária FIAT PSV em Cacoal, do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, o consultor de vendas Júlio Cesar do atencioso time de vendas



SICOOB FRONTEIRAS – 3ª AGROCOM

Pelo segundo ano consecutivo, o Sicoob Fronteiras fortaleceu parceria com o agronegócio na 3ª Edição da AGROCOM – Feira de Negócios do Agro, Comércio e Família em Cerejeiras. Na ocasião, a cooperativa levou equipes de Colorado do Oeste e Cerejeiras/RO, onde foram oferecidas soluções financeiras personalizadas ao produtor rural e empreendedores do Cone Sul, no evento que aconteceu no período último de 9 a 12 de abril. Com atuação consolidada em Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o Sicoob Fronteiras segue expandindo sua presença física e digital, priorizando a justiça financeira e a prosperidade socioeconômica de seus cooperados.

GLÓRIA VALENÇA NA EUROPA

Glória Valença esposa do empresário Ely Valença da empresa MAMORÉ Máquinas Agrícolas, que tem sua Matriz em Cacoal e lojas nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Ariquemes e Porto Velho/RO, e ainda em Rio Branco/AC, em Manaus e Humaitá/AM, e Boa Vista e Rorainópolis/RR, passou temporada na EUROPA, acompanhada do irmão pastor José Clarimundo César presidente da Assembleia de Deus de Anápolis e a esposa Maria Odete César, e de outros parentes que residem em Anápolis/GO. No roteiro da viagem pontos turísticos como Arco do Triunfo na Praça Charles de Gaulle, Torre Eiffel, Catedral de Notre Dame, Avenue Chammps-Élysées e Jardins Palácio de Versailles, entre outros em Paris/França, e Por do Sol em São Martinho do Porto, Bairro do Rossio, entre outros em Lisboa/Portugal

DEBORA e SÉRGIO HAJJAR SE CASAM EM LISBOA

Glória Valença esposa do empresário Ely Valença da empresa MAMORÉ Máquinas Agrícolas, que tem sua Matriz em Cacoal/RO, em sua recente temporada na EUROPA, além de extenso roteiro turístico por Paris, ela participou do romântico casamento da sobrinha Debora Cesar Andrade Hajjar com o arquiteto Sérgio Henrique Hajjar residentes em Anápolis/GO, no Pestana Palace Lisboa hotel 5 estrelas, instalado em um palácio em Lisboa/Portugal. Nas fotos os pais da noiva André Andrade e a pastora Joslaine César Andrade, os avós da noiva pastor José Clarimundo César presidente da Assembleia de Deus de Anápolis e a esposa Maria Odete César, o irmão DJ & Producer Lucas Cesar Andrade e a esposa Luanne Carvalho Rabelo Andrade, entre outros parentes do Brasil

BÁRBARA E SEU GWM TANK 300

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, Bárbara Carvalho, retirou seu maravilhoso GWM TANK 300. O Embaixador de vendas André Dotto Pacheco foi o responsável pela venda

EDMAR VILAÇA E SEU GWM POER P30

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, o engenheiro eletricista Edmar Vilaça da Silva e Denise Lacerda, retirou sua maravilhosa picape GWM POER P30. O Embaixador de vendas André Dotto Pacheco foi o responsável pela venda

POLIANA E SEU GWM ORA 03 SKIN

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, a enfermeira Poliana Ribeiro Sato com o esposo cirurgião-dentista Tiago Sato da Odontocenter Cacoal, e o filhinho, retirou seu maravilhoso GWM ORA 03 SKIN. O Embaixador de vendas André Dotto Pacheco foi o responsável pela venda

EDUARDO E SEU GWM POER P30

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, o advogado Eduardo Nunes retirou seu maravilhoso GWM POER P30. O Embaixador de vendas André Dotto Pacheco foi o responsável pela venda

NOEL E SEU GWM POER P30

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, Noel Coimbra retirou seu maravilhoso GWM POER P30. O Embaixador de vendas André Dotto Pacheco foi o responsável pela venda

IRACEMA E SEU GWM POER P30

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, Iracema Machado Labendz retirou seu maravilhoso GWM POER P30. O Embaixador de vendas André Dotto Pacheco foi o responsável pela venda

FIRMO e LINDA COM SEU GWM POER P30

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, o empresário Firmo José Luiz Zampa Filho e a esposa Linda Zampa da empresa Suprema Carne retiraram seu maravilhoso GWM POER P30. O Embaixador de vendas André Dotto Pacheco foi o responsável pela venda

DR. VASQUES E SEU GWM POER P30

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, o cirurgião-dentista Marco Aurélio Blaz Vasques com o filho André Stocco Vasquez retirou seu maravilhoso GWM POER P30. O Embaixador de vendas André Dotto Pacheco foi o responsável pela venda