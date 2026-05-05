Projeto de Thiago Flores que cria exame de ordem para veterinários avança na CCJC

O Deputado Federal Thiago Flores (UNIÃO/RO) celebrou a aprovação, na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), do Projeto de Lei nº 4.262/2023, de autoria dos Deputados Marcelo Queiroz – PP/RJ e Felipe Becari – UNIÃO/SP, que institui o Exame de Habilitação Profissional em Medicina Veterinária.

O parlamentar rondoniense, que possui projetos semelhantes em tramitação e mantém estreita parceria com as entidades da classe em seu estado, atuou nos bastidores para garantir que a proposta avançasse com segurança jurídica e técnica.