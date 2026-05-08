Deputada Federal Cristiane Lopes fortalece desenvolvimento de Alvorada D’Oeste com mais de R$ 4 milhões em investimentos

A deputada federal Cristiane Lopes marcou presença na 31ª edição da Expoalvo, em Alvorada D’Oeste (RO).

Durante o evento, a parlamentar destacou importantes investimentos já destinados para a cidade, que ultrapassam R$4 milhões em emendas parlamentares voltadas para áreas estratégicas como saúde, infraestrutura, agricultura e assistência social.

Reconhecida como uma das maiores festas do interior de Rondônia, a Expoalvo reúne tradição, cultura, entretenimento e movimenta significativamente a economia local. Ao participar da programação, Cristiane Lopes ressaltou a importância do evento para o fortalecimento do município.

“É sempre uma alegria participar da Expoalvo. Estar presente nesta 31ª edição é ainda mais especial porque vemos de perto o quanto esse evento cresceu e se tornou uma referência para toda a região, fortalecendo a economia, valorizando o produtor rural, gerando oportunidades e promovendo orgulho para o povo de Alvorada D’Oeste”, destacou a deputada.

Entre os investimentos assegurados pela parlamentar estão a aquisição de um aparelho de ultrassom, recursos para custeio da saúde, compra de um micro-ônibus para transporte de pacientes, reforma do Pavilhão do Feirão do Produtor Rural, apoio ao projeto de inseminação artificial para fortalecimento da produção rural, além de obras de infraestrutura como encascalhamento de estradas vicinais, bloqueteamento no Bairro Cidade Alta e aquisição de tubos corrugados.

As demandas foram apresentadas pelo prefeito Jair Luiz, pelo vice-prefeito Giovani Tomiazzi e pelos vereadores Biriba e Geraldo da Vitória, reforçando a parceria entre o mandato da deputada e a gestão municipal em busca de melhorias concretas para a população.

Durante a solenidade, Cristiane Lopes também enfatizou que investir em eventos como a Expoalvo é incentivar diretamente o crescimento econômico e social da região.

“A Expoalvo vai muito além de uma festa tradicional. Ela representa a força do agronegócio, do comércio, da agricultura familiar e do empreendedorismo local. É um evento que movimenta a economia, gera emprego, renda e fortalece a identidade cultural do nosso povo. Quando apoiamos iniciativas como essa, estamos investindo no futuro de Alvorada D’Oeste”, afirmou.

O vice-prefeito Giovani Tomiazzi agradeceu o apoio da parlamentar e destacou a importância dos recursos destinados ao município.“Em nome da nossa gestão e de toda a população de Alvorada D’Oeste, agradeço à deputada Cristiane Lopes pelo olhar sensível e comprometido com o nosso município. Esses investimentos chegam em áreas fundamentais e ajudam diretamente no desenvolvimento da cidade e na melhoria da vida das pessoas”, ressaltou.

Ao final, Cristiane Lopes reafirmou sua dedicação ao município e à população rondoniense.

“Seguirei trabalhando com dedicação para que Alvorada D’Oeste continue avançando. Nossa missão é levar investimentos que façam a diferença na vida das pessoas, fortalecendo a saúde, apoiando o produtor rural, melhorando a infraestrutura e criando mais oportunidades para a população. Cada recurso destinado é resultado de muito trabalho e da responsabilidade que temos com o desenvolvimento dos municípios de Rondônia”, finalizou a deputada.