Digitalização das escolas brasileiras avançou de forma desigual entre 2000 e 2024, aponta levantamento 

Um levantamento feito pela Adobe Acrobat revelou que a digitalização das escolas brasileiras avançou de forma gradual ao longo das últimas duas décadas, marcada por desigualdades estruturais entre as redes pública e privada e por uma aceleração significativa a partir de 2020, impulsionada pela pandemia de Covid-19. Entre 2000 e 2024, o processo evoluiu da informatização básica e do acesso inicial à internet para a adoção de plataformas digitais, modelos híbridos de ensino e as primeiras aplicações de inteligência artificial no ambiente educacional.

De acordo com a análise, nos primeiros anos dos anos 2000 a digitalização esteve concentrada na implantação de laboratórios de informática e em ações pontuais de inclusão digital, especialmente nas escolas públicas. Nesse período, o uso das tecnologias era predominante instrumental e administrativo, com baixa integração às práticas pedagógicas. Nas escolas privadas, a informatização ocorreu de forma antecipada, com maior autonomia institucional e uso complementar ao ensino presencial.

Entre 2005 e 2009, o estudo identificou a expansão do acesso à internet nas escolas, ainda limitada por gargalos de infraestrutura e por fortes desigualdades regionais. Enquanto instituições privadas passaram a utilizar a conectividade como diferencial educacional, na rede pública o uso seguiu concentrado em atividades administrativas e de apoio ao professor.

A partir de 2010, o levantamento aponta um avanço mais estruturado da digitalização administrativa na rede pública, com a adoção de diários eletrônicos, registros acadêmicos digitais e sistemas estaduais de gestão escolar. No mesmo período, escolas privadas avançaram na digitalização pedagógica, integrando plataformas educacionais ao currículo e ampliando a capacitação docente em tecnologia.

Entre 2015 e 2019, houve ampliação do uso de plataformas digitais e dispositivos móveis nas duas redes, ainda que em ritmos distintos. Programas de tablets e smartphones chegaram às escolas públicas em escala limitada, enquanto a rede privada intensificou o uso de ambientes virtuais de aprendizagem, recursos digitais avançados e estratégias de inovação educacional.

O principal ponto de inflexão ocorre entre 2020 e 2021, quando o ensino remoto emergencial acelerou de forma inédita a digitalização do sistema educacional brasileiro. O levantamento destaca que esse período evidenciou de forma clara o gap digital no país, com impacto mais severo sobre a rede pública. Enquanto escolas privadas conseguiram migrar rapidamente para o ensino remoto, a rede pública enfrentou desafios relacionados à conectividade, acesso a dispositivos e infraestrutura.

No período mais recente, entre 2022 e 2024, o estudo indica uma consolidação parcial da transformação digital, com expansão dos modelos híbridos, infraestrutura tecnológica mais difundida e foco na recuperação da aprendizagem. O levantamento também registra as primeiras iniciativas de uso de inteligência artificial no contexto educacional, especialmente em instituições privadas, além da automação de processos acadêmicos.

O estudo foi desenvolvido com base em dados públicos e oficiais do Cetic.br, INEP, Ministério da Educação e secretarias estaduais de educação, adotando abordagem descritiva e exploratória. A análise não avalia a qualidade ou o impacto pedagógico das tecnologias, mas mapeia a evolução estrutural da digitalização das escolas brasileiras ao longo de 24 anos.