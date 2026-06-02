AMANDA AREVAL: evento acolhedor para mães de crianças com deficiências ou neurodivergências em Vilhena ofereceu atendimentos gratuitos

Centenas de mães beneficiadas com atendimentos em saúde, orientação jurídica, serviços de assistência social, estética, oficinas profissionalizantes e prêmios: assim foi a 2ª Semana das Mães Atípicas, maior evento do gênero em Rondônia, organizado pela vereadora Amanda Areval nos dias 27 a 30 de maio em Vilhena.

A extensa programação contou com a atração nacional Família Brito e parcerias da Amavi, Prefeitura de Vilhena, Unir, Favoo, OAB, o deputado estadual Cirone Deiró, a Assurv, a Apae, a Seduc, entre outros.

No evento foi anunciada a sanção por parte do prefeito Flori Coridero de duas alterações legais propostas por Amanda Areval ao Executivo.

Agora as mães de pessoas com deficiência ou neurodivergências têm direito a prioridade na Atenção Básica da Saúde vilhenense, o que diminuirá o tempo de espera delas nas filas da saúde. Além disso, as servidoras municipais que são mães atípicas têm liberação garantida na lei para participar das atividades do evento anual, idealizado e organizado por Amanda.

“Geralmente nos pautamos em estatísticas, documentos e leis, mas esta legislação das mães atípicas advém de braços e olhos de mães fortes, valentes; que muitas vezes silenciadas em nossa sociedade nos procuraram buscando visibilidade e reforço nesta rede de apoio tão necessária. O evento surge de um desejo coletivo, mas de um olhar cuidadoso. Por isso, temos construído em nosso gabinete ações permanentes de políticas públicas reais. Outro avanço importante que podemos anunciar hoje é a implantação, em breve, da Central Municipal de Libras em Vilhena junto da Assurv. Será um acolhimento humano no qual estamos trabalhando há mais de um ano em prol de tantas famílias que pleiteiam o direito de se comunicar”, comenta Amanda Areval.

Na abertura da 2ª Semana das Mães Atípicas, na quarta-feira, 27, os palestrantes paulistas Alexsander Sales e Nicolas Brito contaram para uma plateia repleta de famílias atípicas as vivências, informações científicas e verdades importantes do autismo no Brasil. Líderes, junto de Anita Brito, de um movimento pela inclusão e respeito dos autistas no país, os dois, pai e filho, se juntaram à psicóloga Janaína Ribas, acompanhada de sua mãe, a enfermeira e doutora em biotecnologia Zaira Bárbara. Um verdadeiro encontro de famílias atípicas.

O segundo dia foi marcado por acolhimento e roda de conversa de Janaína com dezenas de mães no Sebrae. Por sua vez, o terceiro dia ofereceu às mães, na Unir, um “hospital por um dia” para todas as mães atípicas: psicólogos, fisioterapeutas, psicopedagogos, psiquiatra, médicos clínicos gerais, agendamento de oftalmologista, enfermeiros, massoterapeutas, vacinadoras e outros profissionais levados pela Prefeitura e Uninassau, entre outros, lotaram duas alas de salas de aula da Unir, em atendimentos gratuitos, durante a manhã e tarde.

Neste dia a Semas também levou equipes para oferecer serviços sociais, como emissão de carteirinha do autista e orientação para adesão a programas. Por sua vez, a Favoo e a OAB enviaram profissionais, professores e acadêmicos de Direito para prestar orientações jurídicas, enquanto professores e estudantes de Contabilidade da Favoo sanaram dúvidas sobre o Imposto de Renda. As profissionais Fabíola Pereira Morais e Marcia Aranda ofereceram ainda oficinas profissionalizantes de pintura artesanal de canecas e utilização de óleos essenciais, respectivamente. Mais parceiros contribuíram para dezenas de atendimentos e apoio.

No quarto dia, ainda na Unir, a Atlética Nocaute marcou presença com seu mascote para entreter as crianças enquanto as mamães faziam maquiagem e cabelo com a Aura Concept Beauty, da profissional de estética Marly. Após a massagem relaxante da Elisângela Albuquerque, todas puderam aproveitar um estúdio fotográfico profissional grátis montado no local para ganhar retratos sozinhas, com os filhos, amigas ou familiares. Um bingo com prêmios doados por diversos apoiadores fechou o quarto dia com chave de ouro, com destaque para os maiores prêmios oferecidos pela Gazin: um jogo de sofá e uma cama box novos.

Amanda Areval fez questão de listar os apoiadores que contribuíram para o evento. Ela expressa sinceros agradecimentos à Prefeitura de Vilhena, na pessoa do Prefeito Flori, e a toda a estrutura governamental envolvida: a Secretaria de Saúde (com Wagner, Susiane, CER, Caps, Setor de Vacinas, Equipe de Odontologia e profissionais em geral), a Assistência Social e as assistentes sociais do CadÚnico, a PGM com Márcia Firmino, e a Seduc. O reconhecimento se estende à Câmara de Vereadores, representada por Celso Machado, à Escola do Legislativo (Patricia Valéria, Wellyton Tertuliano e Ivonete) e ao apoio do deputado estadual Cirone Deiró e do deputado federal Thiago Flores.

No âmbito educacional, os agradecimentos vão à Semed (Peterson, Flávio, Neuci, Sr. Edson, equipe pedagógica com Geane, Eudeiza, Mônica, Daniane, Rozzy e Jessica, além dos intérpretes), ao NAM, à Unir (Claudemir, Thiago, Barnabé, professora Fernanda, alunos e intérpretes), ao Ifro (Rodrigo, professor Roberto, Jaqueline, Sulivan e equipe do Reúso com Arte) e à professora Juliana com acadêmicos de Fisioterapia da Uninassau. Agradecemos também o apoio institucional da OAB (Renilda Ferreira), por meio da Comissão de Direito das Pessoas com Autismo (Renata Biudes), e de entidades e parceiros como Amavi, Apae, Assurv (na pessoa de Jadilson e Viviane) e Favoo (professor Rodrigo Correia e César Henrique, dos cursos de Direito e Contábeis).

A gratidão se estende aos patrocinadores, empresas e profissionais que viabilizaram este projeto: Areval Imóveis, Oda Serigrafia, Gazin, Lu Aromas, Construsilva, Loreno Despachante Imobiliário, Ceará Corretor, Confia Cred (Paulo Portela), Treviso Consultoria, Concept Automotive e Carina Hurtado advogada. Agradecemos de coração a todos que dedicaram seu tempo e talento, como a Atlética Nocaute, Alexsander Sales, Nicolas Brito, Fernanda (professora de Libras), Suelma, Bruna Bento, Tibes, motorista “Chulapa”, Márcia Aranda, Fabi Canecas, Marly e toda a sua equipe, Dona Ivonete, vereador Jander Rocha, vereador Silvano Pessoa, decoradora Olivia Bagatolli, Carlos Martinelli, Júlio Ferrari, Mario César Torres, Dra. Luciane Castaman, Rosângela Gullich, Berenice Piana, Raimison Areval, Luciano (Semcom), Zaira Bárbara, Janaína Ribas e o oftalmologista Dr. Cláudio Vieira. Por fim, um agradecimento especial aos dedicados prestadores de serviços que abrilhantaram o trabalho: Sheila (roupas), Elisângela (massagem), Charlene (maquiagem) e Jackson Pompeu (book).