Deputada Lebrinha realiza 2ª edição da Caravana Rede de Proteção à Mulher BR-429 em Seringueiras

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (PRD) realizou, na sexta-feira (29), a 2ª edição da Caravana Rede de Proteção à Mulher BR-429, no município de Seringueiras. A iniciativa é promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, da Mulher e do Idoso da Assembleia Legislativa de Rondônia, presidida pela parlamentar.

O evento reuniu autoridades municipais, representantes de instituições, estudantes da rede de ensino e lideranças da região, promovendo o diálogo sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra a mulher.

Entre as autoridades presentes estiveram a presidente da Câmara Municipal de Seringueiras, Juliane Crestani; a vereadora Jéssica da Saúde; a vereadora Valcicleia; o presidente da Câmara Municipal de Alvorada do Oeste, Diego Souza; a vereadora de Rolim de Moura, Janete Lins; a vereadora de São Miguel do Guaporé, Selma; o sargento Gonzalez, da Polícia Militar; a representante da Polícia Militar, Mônica; a secretária municipal de Assistência Social, Vera Leite; o representante da Defensoria Pública, Sinai Fonseca; e a representante da Associação de Mulheres com Renda, Ana Clara, além de outras lideranças e representantes de instituições da região.

Segundo a deputada Lebrinha, a caravana tem como objetivo aproximar a rede de proteção da população, levando informação, conscientização e ampliando o trabalho desenvolvido pelos órgãos de apoio e acolhimento às mulheres. “Precisamos ampliar esse debate e garantir que as mulheres conheçam seus direitos e saibam onde buscar ajuda. Essa é uma ação que leva informação e aproxima os serviços da população”, destacou.

A parlamentar ressaltou ainda que a Caravana Rede de Proteção à Mulher BR-429 seguirá percorrendo os municípios da região, ampliando o alcance das ações e promovendo o avanço das políticas públicas voltadas à defesa e garantia dos direitos das mulheres em Rondônia.

A iniciativa faz parte do trabalho desenvolvido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, da Mulher e do Idoso, com foco na conscientização, prevenção da violência e ampliação da rede de apoio às mulheres em todo o estado.