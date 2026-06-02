Dra. Taíssa garante R$ 2 milhões para ambulâncias em Rondônia

A população dos distritos da Ponta do Abunã, Rio Pardo e União Bandeirantes será beneficiada com a aquisição de novas ambulâncias para reforçar o atendimento em saúde.

Os recursos, no valor de R$ 2 milhões, já estão disponíveis na conta da Prefeitura de Porto Velho e foram viabilizados por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Dra. Taíssa Sousa.

O investimento tem como objetivo fortalecer a estrutura da saúde pública nos distritos, garantindo mais agilidade no transporte de pacientes e ampliando a capacidade de atendimento das comunidades que enfrentam desafios relacionados à distância dos centros urbanos.

De acordo com a parlamentar, a destinação dos recursos atende a uma demanda histórica dos moradores dessas localidades, que dependem de transporte adequado para remoções de urgência, consultas especializadas e encaminhamentos para unidades hospitalares de maior complexidade.

Com a chegada do recurso aos cofres municipais, a expectativa é que a Prefeitura de Porto Velho dê andamento aos procedimentos necessários para a aquisição dos veículos, permitindo que as ambulâncias sejam entregues o mais breve possível à população.

A iniciativa reforça o compromisso da deputada Dra. Taíssa Sousa com a melhoria da saúde pública e com a ampliação dos serviços essenciais nos distritos de Porto Velho, contribuindo para um atendimento mais rápido, eficiente e humanizado às famílias da região.