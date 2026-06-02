Tarifa de 25% dos EUA poderá afetar etanol, açúcar e pescados do Brasil

Esses produtos não foram incluídos nas listas de exceções e poderão ser taxados a partir de 15 de julho.

A decisão é oriunda de uma investigação aberta pela administração do presidente Donald Trump em julho de 2025, baseada na Seção 301 da lei comercial do país, que apontou práticas comerciais desleais, consideradas “irrazoáveis”. As restrições afetam ainda vários outros setores.

Embora as negociações entre os governos de Washington e Brasília continuem em andamento, o documento mostra que permanecem divergências relevantes.