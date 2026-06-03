Bruno Bolsonaro Scheid diz que mandato deve gerar resultados e promete atuação ideológica no Senado

O pré-candidato ao Senado pelo PL, Bruno Bolsonaro Scheid, afirmou que o papel de um parlamentar vai além da ocupação de um cargo político e deve estar diretamente ligado à entrega de resultados para a população.

Durante entrevista ao podcast Resenha Política, apresentado pelo advogado e jornalista Robson Oliveira, Scheid defendeu que o mandato eletivo pertence aos eleitores e não ao político que o exerce.

“Ninguém vota num pré-candidato ou num candidato para que ele seja dono do mandato. As pessoas votam para que ele entregue resultado”, declarou.

Ao explicar sua visão sobre a atuação parlamentar, o empresário afirmou que o trabalho de um senador ou deputado federal precisa ser dividido entre as atividades desenvolvidas em Brasília e a atenção permanente às necessidades do estado que representa.

“Tem que ser dividido em duas etapas: lá em Brasília e depois quando ele vem e olha para dentro do estado”, afirmou.

Scheid também destacou que pretende manter uma atuação alinhada aos princípios conservadores que defende politicamente. Segundo ele, temas ligados à proteção das famílias, da infância e da segurança pública devem permanecer entre suas prioridades.

“Lá eu sou ideológico, amigo. Lá eu não vou votar o que pune os nossos filhos e as nossas crianças” , disse.

Durante a conversa, o pré-candidato também citou mudanças na legislação como instrumento para fortalecer o combate à criminalidade. Para ele, o Congresso Nacional possui condições de avançar em reformas capazes de aprimorar a segurança pública no país.

“A gente consegue pensar em melhorar a segurança pública, melhorando o Código de Processo Penal e o Congresso dá conta de fazer isso”, avaliou.

Ao falar sobre sua trajetória política, Bruno Bolsonaro Scheid afirmou que suas convicções foram construídas a partir da convivência com diferentes realidades sociais e da observação das dificuldades enfrentadas pela população.

“Fui vendo, ouvindo, vivendo, o que me levou a ser ideológico. Respeitando a dor do povo, da mesma forma que Jair Bolsonaro respeita”, concluiu.

A declaração reforça o discurso que Scheid tem adotado durante a pré-campanha, centrado em pautas ligadas à segurança pública, valores conservadores e representação política alinhada ao eleitorado de direita em Rondônia.