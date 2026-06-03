Dra. Taíssa pede recuperação de estrada na Vila Murtinho

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa apresentou indicação parlamentar ao Governo de Rondônia solicitando a celebração de um convênio entre o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) e a Prefeitura de Nova Mamoré para a recuperação e revitalização da estrada vicinal que atende a comunidade da Vila Murtinho.

A demanda chegou ao gabinete da parlamentar por meio de moradores, pais de alunos e usuários da via, que relataram as dificuldades enfrentadas diariamente em razão das más condições da estrada, agravadas durante o período chuvoso. Registros encaminhados à deputada mostram trechos com lama, atoleiros e buracos, dificultando o tráfego e comprometendo a mobilidade da população.

Um dos principais impactos apontados pela comunidade é a interrupção do transporte escolar. De acordo com os relatos, as condições da estrada impediram a circulação dos ônibus, prejudicando diretamente estudantes que dependem do serviço para frequentar as aulas.

Além da questão educacional, os problemas na via afetam produtores rurais, trabalhadores e famílias que utilizam diariamente a estrada para acesso a atendimentos de saúde, serviços essenciais e escoamento da produção agrícola.

Na indicação, Dra. Taíssa defende a realização de serviços como patrolamento, cascalhamento, drenagem e demais melhorias necessárias para restabelecer condições adequadas de trafegabilidade e segurança.

“Estamos falando de uma estrada que impacta diretamente a rotina de dezenas de famílias. Garantir o acesso à educação, à saúde e ao trabalho é uma necessidade básica da população. É o recurso do povo, voltando para o povo”, destacou a deputada.

A proposta busca garantir mais agilidade na execução dos serviços por meio da parceria entre Estado e município, proporcionando melhores condições de deslocamento, mais segurança e qualidade de vida para os moradores da Vila Murtinho e região.