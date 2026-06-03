Influenciadora Virgínia Fonseca é investigada por suspeita de lavagem de dinheiro

A influenciadora Virgínia Fonseca está sendo investigada pela Polícia Federal devido a suspeitas de lavagem de dinheiro.

A apuração busca esclarecer a origem dos recursos financeiros movimentados por ela e suas empresas.

Este inquérito surge após sua participação na CPI das Bets no Congresso Nacional, onde foi questionada sobre uma cláusula que previa o recebimento de um percentual sobre as perdas dos apostadores.

O caso ganhou atenção quando um banco identificou transações financeiras incomuns nas contas empresariais da influenciadora.

O faturamento registrado ultrapassava em cerca de R$ 18 milhões o limite permitido pelo regime tributário do Simples Nacional.

Além disso, Virgínia também enfrenta outra investigação relacionada à promoção e divulgação ilegal de jogos e apostas. Até o momento, não houve indiciamento ou denúncia formal contra a influenciadora.