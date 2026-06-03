Laboratório Central explica procedimentos nesta semana em Vilhena

Em nota oficial encaminhada à redação do Extra de Rondônia, o Laboratório Central comunicou ajustes nos procedimentos de suas atividades municipais ao longo desta semana.

Leia, abaixo, o comunicado:

Nota Oficial – Laboratório Central

O Laboratório Central informa que, em virtude do feriado e da suspensão do recolhimento de amostras pelo laboratório de apoio, fora de Vilhena, nos dias 03 e 04 de junho, não serão realizadas coletas de pacientes cujos exames necessitem de envio externo.

A medida tem como objetivo preservar a qualidade das amostras e evitar perdas decorrentes do comprometimento da estabilidade dos materiais biológicos durante o período sem transporte.

Estaremos abertos durante o feriado, mas, orientamos os pacientes que possuam solicitações contendo exames a retornar para coleta a partir de sexta-feira, dia 05 de junho, quando o recolhimento das amostras será retomado normalmente para evitar que o paciente tenha que se submeter a duas coletas desnecessariamente.

Durante os dias de suspensão, as coletas permanecerão sendo realizadas apenas para pacientes cujos exames sejam processados integralmente pelo laboratório local e para pacientes em risco cirúrgico, conforme avaliação e necessidade assistencial.

Solicitamos que os pacientes que necessitem realizar exames compareçam previamente ao Laboratório Central para obter informações e orientações sobre a disponibilidade da coleta e o cronograma de atendimento durante o período.

Contamos com a colaboração de todos para o adequado alinhamento das informações e para a manutenção da qualidade dos serviços prestados.

Atenciosamente, Laboratório Central