Prefeito de Corumbiara toma posse como vice-presidente da AROM em cerimônia na Assembleia Legislativa

O prefeito de Corumbiara, Leandro Teixeira Vieira, tomou posse nesta quarta-feira (3) como vice-presidente da Associação Rondoniense de Municípios (AROM), durante cerimônia realizada na Assembleia Legislativa de Rondônia, em Porto Velho.

A solenidade marcou a posse da nova diretoria da entidade para o próximo mandato, reunindo prefeitos de diversas regiões do Estado.

A AROM é uma das principais instituições de representação dos municípios rondonienses, atuando na defesa dos interesses das prefeituras junto aos governos estadual e federal.

A nova diretoria será presidida pelo prefeito de Nova Mamoré, Marcélio Rodrigues Uchôa. Ao lado dele, Leandro Vieira assume a vice-presidência, ampliando a representatividade da região do Cone Sul nas discussões municipalistas de âmbito estadual.

Também integram o Conselho Diretor o prefeito de São Francisco do Guaporé, José Wellington Drumond Gouveia, como secretário; o prefeito de Guajará-Mirim, Fábio Garcia de Oliveira, como 1º secretário; o prefeito de Colorado do Oeste, Edmilson Rodrigues de Almeida, como tesoureiro; e o prefeito de Vale do Anari, Cleone Lima Ribeiro, como 1º tesoureiro.

O Conselho Fiscal será formado pelos prefeitos Paulo Henrique dos Santos, de Machadinho do Oeste; Valteir Fritz dos Reis, de Buritis; e Sérgio Pedro da Silva, de Presidente Médici, como membros titulares. Como suplentes, foram empossados os prefeitos Silvano Ascari de Almeida, de Cabixi; Eder da Silva, de Rio Crespo; e Ezequiel Saldanha, de Urupá.

A posse da nova diretoria reforça o compromisso da entidade com o fortalecimento do municipalismo e a busca por soluções conjuntas para os desafios enfrentados pelas administrações municipais. Entre as principais pautas defendidas pela AROM estão o aumento dos investimentos em infraestrutura, saúde, educação, agricultura e a ampliação do diálogo entre os municípios e os demais entes federativos.

Com a participação de representantes de diferentes regiões de Rondônia, a nova composição da entidade busca garantir maior integração entre os municípios e fortalecer a atuação das prefeituras na defesa de demandas comuns junto aos governos estadual e federal.