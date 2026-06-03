Rosangela Donadon garante mais de R$ 3,5 milhões para Saúde e reforça compromisso com população de Colorado

A deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) esteve em Colorado do Oeste na manhã desta segunda-feira para oficializar a entrega de uma emenda parlamentar no valor de R$ 3.547.000,00, destinada ao fortalecimento da saúde pública do município. O recurso já foi depositado na conta da Prefeitura e será aplicado em ações e investimentos voltados ao atendimento da população.

Durante a solenidade, a parlamentar realizou a entrega simbólica do cheque ao prefeito, vereadores, lideranças e demais autoridades presentes, destacando a importância do investimento para a melhoria dos serviços de saúde oferecidos à comunidade.

Rosangela Donadon ressaltou que a destinação do recurso representa um avanço significativo para o município, especialmente para o fortalecimento do Hospital Municipal Dr. Pedro Grangeiro Xavier, contribuindo para ampliar a capacidade de atendimento e garantir mais qualidade nos serviços prestados à população.

A deputada enfatizou que seu mandato tem trabalhado de forma permanente para levar investimentos aos municípios rondonienses, priorizando áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e assistência social. Segundo ela, cuidar da saúde das pessoas é uma das maiores responsabilidades do poder público.

Ao agradecer ao governador Marcos Rocha pela parceria e pelo compromisso com os municípios, Rosangela reafirmou que continuará empenhada em buscar recursos e ações que promovam mais desenvolvimento, qualidade de vida e bem-estar para os moradores de Colorado do Oeste e de todo o estado de Rondônia.