VÍDEO: PRF inicia Operação Corpus Christi com reforço na fiscalização das rodovias federais em RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) dará início nesta quinta-feira, 4 de junho, à Operação Corpus Christi 2026, que seguirá até o próximo domingo, 7.

A ação faz parte do calendário nacional de fiscalização e prevenção de acidentes, período em que tradicionalmente ocorre aumento significativo no fluxo de veículos nas rodovias federais.

Com o crescimento da movimentação nas estradas durante o feriado prolongado, a PRF tem como principal objetivo garantir a fluidez do trânsito e reduzir os índices de sinistros, especialmente os de maior gravidade.

Para isso, o efetivo será reforçado em pontos considerados críticos, com ações estratégicas voltadas ao combate de infrações que representam alto risco à segurança viária.

Entre as principais medidas adotadas estão o uso de drones e sistemas de videomonitoramento para identificar ultrapassagens proibidas em pistas simples, uma das principais causas de colisões frontais nas rodovias brasileiras.

Além disso, os policiais intensificarão a fiscalização contra a embriaguez ao volante e o excesso de velocidade, utilizando radares portáteis em diversos trechos.

A PRF também orienta os motoristas que pretendem viajar durante o feriado a realizarem uma revisão preventiva dos veículos antes de pegar a estrada.

A recomendação inclui a verificação de pneus, freios, sistema de iluminação e demais itens de segurança.

Também é fundamental que todos os ocupantes utilizem o cinto de segurança e que crianças sejam transportadas em dispositivos de retenção adequados para a idade.

Outro alerta importante feito pela corporação é sobre o uso do telefone celular durante a condução do veículo. Segundo a PRF, a distração provocada pelo aparelho tem contribuído significativamente para a ocorrência de acidentes graves nas rodovias.

A instituição destaca que a maioria dos sinistros não está relacionada a falhas mecânicas ou às condições das vias, mas sim a comportamentos inadequados dos condutores.

Respeitar os limites de velocidade, evitar ultrapassagens perigosas, não dirigir após consumir bebidas alcoólicas e manter a atenção total ao trânsito são atitudes essenciais para uma viagem segura.

A PRF reforça que continuará atuando de forma intensa durante todo o período da operação, mas lembra que a construção de um trânsito mais seguro depende também da responsabilidade e das escolhas de cada motorista.

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