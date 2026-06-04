Cidadania em foco: Expobur oferecerá agendamento para emissão de RG com apoio de emenda parlamentar

A 9ª edição da Expobur, tradicional evento realizado no município de Buritis, ganhará um reforço importante este ano no campo da cidadania. Entre os dias 4 e 6 de junho, o Parque de Exposições da APAB será palco de um mutirão de agendamentos para a emissão de Registro Geral (RG), uma iniciativa viabilizada através de emenda parlamentar do Deputado Estadual Delegado Lucas Torres (PL).

O objetivo da ação é descentralizar e facilitar o acesso da população buritisense aos serviços de identificação civil, atendendo diretamente às solicitações dos moradores que frequentemente relatam dificuldades para realizar o agendamento da emissão do documento. “Nosso mandato trabalha com o compromisso de levar soluções práticas para a vida das pessoas. Sabemos da importância da documentação básica para o exercício pleno da cidadania e, através desta emenda, conseguimos trazer essa comodidade para dentro da exposição”, afirma o deputado.

Detalhes do atendimento

Para garantir o agendamento, o cidadão deve se dirigir ao estande montado no Parque de Exposições da APAB durante os dias do evento. O atendimento será realizado nos dias 04, 05 e 06 de junho, de 08h às 12h e de 14h às 17h.

Documentação necessária

A organização do mutirão reforça que, para realizar o agendamento, é obrigatória a apresentação dos documentos originais. Serão exigidos Certidão de Nascimento (original) ou Certidão de Casamento (original) e o RG (original).

Com essa ação, a Expobur vai além do entretenimento e da valorização do setor produtivo, transformando o espaço em um ponto estratégico para a promoção de serviços públicos essenciais à comunidade local.