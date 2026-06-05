Bruno Bolsonaro diz seguir ensinamentos de ex-presidente e promete defesa firme de produtores, garimpeiros e empreendedores

Pré-candidato ao Senado afirma que Rondônia precisa de representantes com posicionamento claro e critica o que chama de “discurso fraco” na política

O pré-candidato ao Senado pelo PL, Bruno Bolsonaro Scheid, reforçou sua ligação política com o ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que pretende levar para Brasília os mesmos princípios que, segundo ele, aprendeu ao longo dos anos ao lado da principal liderança da direita brasileira.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Scheid declarou ser “aluno” de Bolsonaro e afirmou que pretende transformar em ação política os valores defendidos pelo ex-presidente.

_“Eu sou aluno de Jair Messias Bolsonaro. É o que ele defende e o que me ensinou, que vamos colocar em prática dentro do estado de Rondônia”_ , afirmou.

Durante a gravação, o pré-candidato fez uma defesa enfática dos setores produtivos do estado e disse que trabalhadores do campo e da cidade precisam de representantes que adotem posições firmes diante dos desafios enfrentados por quem produz riqueza e gera empregos.

_“Discurso de bunda mole não vai representar trabalhador e produtor rural, que precisa de discurso firme, posicionamento firme e ação rápida”_ , declarou.

Scheid citou diretamente produtores rurais, caminhoneiros, madeireiros, garimpeiros e pequenos empresários como segmentos que, segundo ele, sustentam a economia rondoniense e frequentemente enfrentam dificuldades impostas pela burocracia e por decisões políticas tomadas longe da realidade local.

Ao defender esses setores, afirmou que seu objetivo é garantir respeito e dignidade para quem trabalha de forma honesta e contribui para o desenvolvimento econômico do estado.

_“Você é trabalhador, é honesto. Rondônia é feita por gente que acorda cedo todos os dias para sustentar a família e movimentar este estado”_ , destacou.

O empresário também afirmou que uma das principais lições recebidas de Bolsonaro foi a necessidade de coragem para defender posições políticas, mesmo diante de críticas e pressões.

_“Aprendi uma coisa com Jair Bolsonaro: quem fala em nome do povo precisa ter coragem de se posicionar”_ , disse.

A manifestação reforça uma das principais linhas adotadas por Bruno Bolsonaro Scheid durante a pré-campanha ao Senado: a defesa dos setores produtivos, do agronegócio e das atividades econômicas tradicionais de Rondônia, aliada ao discurso de alinhamento político com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o pré-candidato, a população rondoniense espera representantes com presença, firmeza e disposição para defender os interesses do estado em Brasília.

“Rondônia merece ser defendida com coragem e posicionamento firme”_ , concluiu.