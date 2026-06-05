Cristiane Lopes celebra conquista histórica para Porto Velho durante solenidade de doação do Hospital Municipal à UNIR 

A parlamentar destacou sua atuação nas articulações em Brasília desde 2023 e reafirmou o compromisso de continuar destinando recursos para fortalecer a saúde pública e ampliar o atendimento à população.

A deputada federal Cristiane Lopes (Podemos) participou no Teatro Banzeiros, da solenidade que marcou um dos momentos mais importantes para a saúde pública de Porto Velho: a sanção da lei que autoriza a doação do Hospital Municipal à Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

Presente no ato ao lado do prefeito Léo Moraes, da reitora da UNIR, Marília Pimentel Cotinguiba, da secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, e dos vereadores Gideão Negreiros, Breno Mendes e Ellis Regina, a parlamentar destacou a importância da iniciativa e relembrou sua atuação em Brasília para fortalecer as articulações que contribuíram para a concretização do projeto.

“Esta é uma conquista que vai muito além de uma estrutura física. Estamos falando de um legado para as futuras gerações, de mais qualidade no atendimento à população, mais oportunidades para os estudantes e mais fortalecimento para o nosso sistema de saúde. Desde 2023 tenho participado das discussões e agendas em Brasília porque acredito que investir em saúde e educação é investir diretamente na vida das pessoas”, afirmou a deputada.

A medida representa um marco para a capital rondoniense. Com a transferência da unidade para a UNIR, o hospital passará a integrar um modelo inovador de gestão, unindo assistência médica, ensino, pesquisa e extensão. A estrutura será referência em cirurgias e atendimentos de média e alta complexidade, contribuindo para reduzir as filas da regulação e ampliar o acesso da população aos serviços especializados do Sistema Único de Saúde (SUS).

Além de fortalecer a assistência à saúde, o novo hospital universitário ampliará a formação prática de estudantes, residentes e profissionais da área, tornando-se um importante centro de produção científica, inovação e desenvolvimento tecnológico voltado às necessidades da população.

A parlamentar também destacou que seguirá trabalhando para garantir recursos e investimentos que fortaleçam a nova fase da unidade hospitalar. Desde o início de seu mandato, Cristiane Lopes já destinou mais de R$ 69 milhões para a saúde de Rondônia, contemplando hospitais, unidades básicas de saúde, aquisição de equipamentos, custeio, ampliação de serviços e ações voltadas ao fortalecimento da rede pública de atendimento.

Durante a solenidade, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressaltou o impacto da medida para a população da capital.

“É uma entrega histórica para a população de Porto Velho, que além de oferecer um serviço de qualidade, também irá fomentar o conhecimento científico e contribuir na formação de novos profissionais da medicina. Isso é fruto de um trabalho dedicado e pensado no bem-estar da população”, destacou o prefeito.

A reitora da UNIR, Marília Pimentel Cotinguiba, destacou a importância da articulação institucional que permitiu transformar o projeto em realidade.

“Esse é um momento histórico para a Universidade Federal de Rondônia e para Porto Velho. Agradeço à deputada federal Cristiane Lopes pelo apoio demonstrado desde o início das tratativas em Brasília, contribuindo para abrir portas e fortalecer o diálogo necessário para que chegássemos a este resultado. Hoje celebramos uma conquista que irá fortalecer a saúde pública, o ensino, a pesquisa e a formação de profissionais que atenderão nossa população”, afirmou a reitora.

Ao final da solenidade, Cristiane Lopes reafirmou seu compromisso com a saúde pública.

“Porto Velho vive um momento histórico. Esta conquista é resultado da união de esforços entre a Prefeitura, a UNIR e todos aqueles que acreditaram nesse projeto. Tenho orgulho de ter contribuído com essa conquista e seguirei trabalhando para garantir mais recursos, mais investimentos e mais avanços para a saúde da nossa população. Quando saúde e educação caminham juntas, quem ganha é a nossa gente”, concluiu a deputada.