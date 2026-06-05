Natan Donadon destaca importância da Expocol e parabeniza Asccol pela realização da feira

O pré-candidato a deputado federal Natan Donadon destacou a importância da 38ª Expocol para o fortalecimento do agronegócio, da economia regional e da valorização das tradições do Cone Sul de Rondônia.

Em mensagem direcionada aos organizadores e participantes da feira, ele também parabenizou a Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (Asccol) pelo trabalho realizado na promoção do evento.

Segundo Natan, a Expocol se consolidou ao longo dos anos como uma das mais importantes exposições agropecuárias do Estado, reunindo produtores, empresários, expositores e visitantes em um ambiente voltado à geração de negócios, inovação e entretenimento. “A Expocol é um patrimônio de Colorado do Oeste e de toda a região. É um evento que valoriza o agronegócio, fortalece a economia local e mostra a força dos nossos produtores rurais, que são fundamentais para o desenvolvimento de Rondônia”, afirmou.

O pré-candidato ressaltou ainda o papel da Asccol na organização da feira e no incentivo ao setor produtivo. “Quero parabenizar a diretoria da Asccol e todos os envolvidos na organização da Expocol. Realizar um evento dessa magnitude exige dedicação, planejamento e compromisso com o desenvolvimento da nossa região. A associação tem desempenhado um trabalho importante na valorização do homem do campo e no fortalecimento da atividade agropecuária”, destacou.

Natan Donadon também cumprimentou os expositores, patrocinadores, autoridades e visitantes que participam da programação, desejando sucesso à edição deste ano. “Que seja uma grande festa, com muitos negócios, integração entre os produtores e valorização das nossas tradições. A Expocol é um evento que orgulha Colorado do Oeste e todo o Cone Sul”, concluiu.

A 38ª Expocol terá início na próxima quarta-feira, 10 de junho, com a tradicional cavalgada de abertura, e seguirá com uma extensa programação de exposições, rodeio, shows, leilões e atrações voltadas ao setor agropecuário, consolidando mais uma vez o município como referência no agronegócio de Rondônia.