Rosangela Donadon assegura quase R$ 65 mil para incentivar esporte em Jaci-Paraná

O compromisso com o esporte e a inclusão social segue gerando resultados concretos.

A deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) garantiu a liberação de R$ 64.970,00 para o projeto Academia de Futebol Miners Real Porto Polo Jaci-Paraná, recurso que já foi pago e está disponível para execução das atividades esportivas.

A iniciativa, desenvolvida pela Associação Porto Velho Miners Sports, atende crianças e adolescentes da região de Jaci-Paraná, promovendo a prática esportiva, a disciplina, a integração social e a formação cidadã. O investimento permitirá o fortalecimento das ações e a ampliação das oportunidades oferecidas aos jovens participantes.

Rosangela Donadon destacou que investir no esporte é investir no futuro. Segundo a parlamentar, projetos esportivos desempenham um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa, oferecendo alternativas saudáveis para crianças e adolescentes e contribuindo para o desenvolvimento das comunidades.

A deputada reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando para levar recursos e investimentos aos municípios e distritos de Rondônia, apoiando iniciativas que promovam qualidade de vida, inclusão social e oportunidades para a população.

Rosangela Donadon agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha pela parceria e pelo apoio às ações voltadas ao fortalecimento do esporte no estado. A parlamentar ressaltou que a união de esforços tem sido fundamental para garantir que os recursos cheguem a quem realmente precisa e gerem benefícios para a população.