Senador Bagattoli garante recurso para a primeira ponte de concreto e aço de Jaru

Uma grande obra que deve otimizar o escoamento da produção em Jaru, está prestes a ser entregue à população do município.

Com emenda do senador Jaime Bagattoli (PL), Jaru está construindo a sua primeira ponte mista de aço e concreto.

Com investimento de mais de R$ 1 milhão a ponte sobre o rio Passaqual mudará a realidade de produtores e famílias na Linha 608.

“A infraestrutura ainda é uma dos maiores gargalos em muitos municípios de Rondônia. Por isso, quando eu destino emendas do nosso mandato eu penso no impacto direto que isso terá na vida das famílias e dos produtores de uma região. Isso é dinheiro público retornando em forma de obra que vai melhorar o dia a dia de milhares de pessoas”, declarou o senador.

A obra, segundo o prefeito Jeverson Lima já está em andamento, com as equipes trabalhando no processo de fundação para a sustentação da estrutura. Além da emenda do senador Bagattoli, a obra também teve contrapartida da Prefeitura de Jaru.

Depois de pronta, a ponte terá 20 metros de extensão, com 5 metros de largura e irá substituir a antiga estrutura de madeira, trazendo mais segurança na movimentação de carros e veículos pesados.

Além da nova ponte, Bagatotli já investiu mais de R$ 7 milhões no município, com recursos para o custeio da saúde, pavimentação urbana e assistência social.