Investimento para as crianças: Rosangela Donadon garante quase R$ 1 milhão para playgrounds em escolas municipais de Chupinguaia

A deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) garantiu um importante investimento para a educação de Chupinguaia ao destinar R$ 949.150,00 para a instalação de playgrounds nas escolas municipais.

O recurso já está na conta da Prefeitura e será aplicado na aquisição e implantação de estruturas recreativas que proporcionarão mais lazer, segurança, inclusão e qualidade de vida para centenas de crianças da rede municipal de ensino.

O investimento atende a uma solicitação apresentada pela vereadora Angélica Peralta e pelo vice-prefeito Eliezer Paraíso, que levaram a demanda à parlamentar em nome da comunidade escolar do município. A iniciativa busca oferecer espaços adequados para a recreação infantil, contribuindo para o desenvolvimento físico, motor, social e emocional dos estudantes.

Para Rosangela Donadon, investir na infância é investir no futuro. A deputada destacou que os playgrounds representam mais do que equipamentos de lazer, pois proporcionam ambientes que estimulam a convivência, a criatividade, a aprendizagem e o bem-estar das crianças dentro do ambiente escolar.

“Nosso compromisso é trabalhar para garantir que as crianças tenham acesso a espaços adequados para brincar, aprender e se desenvolver com segurança. A educação vai muito além da sala de aula, e esses investimentos ajudam a construir um ambiente mais acolhedor e saudável para os alunos”, ressaltou a parlamentar.

Rosangela também enfatizou a importância da parceria entre o mandato parlamentar, o Governo de Rondônia e a administração municipal para viabilizar investimentos que gerem benefícios concretos para a população. Segundo ela, a união de esforços é fundamental para fortalecer a educação e promover melhorias que impactem diretamente a vida das famílias.

A deputada agradeceu ao governador coronel Marcos Rocha pela sensibilidade e pelo compromisso com os municípios rondonienses ao liberar o recurso que tornou possível esse importante investimento para a educação de Chupinguaia.

A parlamentar também agradeceu ao prefeito Wesley Araújo por manter as portas do município sempre abertas para o diálogo e para a chegada de novos investimentos, destacando que essa parceria tem sido fundamental para garantir avanços e melhorias que beneficiam diretamente a população.

Rosangela Donadon também fez um reconhecimento especial à vereadora Angélica Peralta e ao vice-prefeito Eliezer Paraíso pela atuação comprometida em defesa da comunidade escolar e pelo empenho na busca por recursos que contribuam para o desenvolvimento do município. Segundo a deputada, o trabalho conjunto entre lideranças comprometidas com a população é essencial para transformar demandas em conquistas concretas.

Com o recurso já disponível nos cofres municipais, a expectativa é que os playgrounds sejam implantados em breve, garantindo mais alegria, diversão, inclusão e qualidade de vida para as crianças de Chupinguaia, fortalecendo o ambiente escolar e proporcionando espaços adequados para o desenvolvimento e a convivência dos estudantes.