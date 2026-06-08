Conquista de Amanda Areval, asfalto fresado da Av. Jamari até o futuro viveiro municipal é aplicado em benefício de moradores

Centenas de estudantes, produtores rurais, empresários, praticantes de esporte, moradores de chácaras, servidores públicos e trabalhadores em geral estão sendo beneficiados com a aplicação de quase 2 km de asfalto fresado na rua Jamari, do cruzamento da Av. 1° de Maio até onde será o viveiro municipal, em Vilhena.

O material, doado pela Nova 364 à Prefeitura de Vilhena após solicitação oficial da vereadora Amanda Areval em 2025, é fruto de parceria da parlamentar com o TJ-RO e atualmente é empregado na via pela Secretaria Municipal de Obras (Semosp).

“Esse material da Nova 364 chega agora sem custo para a Prefeitura à essa importante via de acesso na área rural somente após pedido oficial de nosso gabinete. Em novembro de 2025 participamos de encontro de viveiristas, em Rolim de Moura, e o TJ-RO anunciou que 11 municípios receberiam o material. Vilhena não estava na lista. Mas, como estamos trabalhando na implantação do viveiro aqui, solicitei ao juiz Maximiliano Deitos que incluísse nossa cidade também. Fomos atendidos e, por meio disso, o asfalto fresado foi disponibilizado. A Prefeitura buscou e agora a Semosp está aplicando. É ótimo ver como o viveiro está permitindo o desenvolvimento e valorização de toda a área rural pelo qual passa essa importante estrada”, explica Amanda Areval.

Amanda esclareceu que antes da aplicação do asfalto fresado (material reaproveitado das obras de recuperação da BR-364) todo o trecho foi nivelado, compactado e preparado para drenagem lateral, o que garantirá maior durabilidade do serviço. Segundo a Semosp, galerias pluviais conectadas à Av. 1° de Maio foram limpas e desobstruídas para que a chuva escoe bem na descida mais íngreme, na sequência da rua Jamari.

Devido à instalação, em breve, do viveiro municipal na antiga escola Clemente Humberto, por meio de projeto de lei redigido e levado à frente pela vereadora Amanda Areval, toda a comunidade nos arredores está sendo beneficiada. O espaço contará com área de convivência para crianças e famílias frequentarem.

As obras já começaram pela Semosp, com a limpeza e organização da área. Também solicitada por Amanda Areval, a reforma do postinho de saúde anexo à antiga escola está em fase avançada. Ainda neste ano é previsto que as duas estruturas estejam em funcionamento, oferecendo mais qualidade de vida, tratamentos e mobilidade às centenas de moradores da região, que engloba os setores rurais 55, 114, 105, 61, 99 e o Centro.

O trabalho na estrada segue por esta semana e deve ser concluído nos próximos dias.