Dra. Taíssa entrega microtratores e roçadeiras para extrativistas de Guajará-Mirim

Produtores e extrativistas de Guajará-Mirim receberam um importante reforço para o desenvolvimento de suas atividades.

Por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Dra. Taíssa Sousa, foram entregues oito microtratores e seis roçadeiras, totalizando um investimento de R$ 234.200,00.

Os equipamentos foram destinados à Associação dos Seringueiros da Reserva Extrativista do Rio Pacaás Novos e à Associação dos Extrativistas da Reserva Barreiro das Antas (Asserex/PRNBA), contribuindo para a melhoria das condições de trabalho e o aumento da produtividade nas comunidades atendidas.

A iniciativa busca fortalecer o setor extrativista, garantindo mais eficiência nas atividades desenvolvidas pelos trabalhadores da floresta e incentivando a geração de renda sustentável para as famílias que vivem nas reservas.

Segundo a deputada, o investimento reafirma o compromisso de levar recursos públicos para quem mais precisa, promovendo desenvolvimento econômico e social nas regiões mais distantes do estado. A entrega dos equipamentos representa mais uma ação voltada ao fortalecimento da agricultura familiar e do extrativismo sustentável em Rondônia.