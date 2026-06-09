Amizade entre Jorge Teixeira e Dr. Benedito Alves atravessa gerações e reforça legado histórico de RO

Os 105 anos de nascimento de Jorge Teixeira de Oliveira, celebrados em 1º de junho, motivaram homenagens e reflexões sobre o legado de um dos nomes mais importantes da história de Rondônia. Primeiro governador do estado, Jorge Teixeira teve papel decisivo no processo de consolidação da unidade federativa e deixou contribuições que permanecem vivas na memória dos rondonienses.

A data foi lembrada pelo advogado, professor universitário e membro da Academia Rondoniense de Letras, Benedito Antônio Alves, o Dr. Benedito. Atual ocupante da cadeira nº 12 da instituição, ele tem como patrono justamente Jorge Teixeira, uma ligação que simboliza o reconhecimento à trajetória e aos valores defendidos pelo ex-governador.

Em publicação nas redes sociais, Dr. Benedito destacou a importância de preservar a memória de personalidades que contribuíram para a formação histórica, cultural e social de Rondônia. A homenagem ressaltou não apenas a atuação pública de Jorge Teixeira, mas também sua influência no desenvolvimento do estado.

Conhecido como “Teixeirão”, Jorge Teixeira liderou Rondônia em um momento decisivo de sua história, sendo lembrado por iniciativas voltadas à estruturação administrativa e ao fortalecimento do crescimento regional. Seu nome permanece presente em instituições e espaços públicos, refletindo a relevância de sua contribuição para o estado.

Ao recordar a data, Dr. Benedito também reforçou a importância da educação, do conhecimento e da valorização da história como instrumentos para a formação das novas gerações. Segundo ele, exemplos de dedicação e compromisso com a coletividade devem ser preservados e compartilhados como inspiração para o futuro.

A homenagem evidencia que o reconhecimento à trajetória de Jorge Teixeira ultrapassa o tempo e continua presente entre aqueles que defendem a educação, a cultura e o desenvolvimento de Rondônia. Mais do que recordar uma personalidade histórica, a iniciativa reforça a importância de preservar a memória de quem ajudou a construir os alicerces do estado.

Ao celebrar os 105 anos de nascimento de Jorge Teixeira de Oliveira, Rondônia reafirma o valor de sua história e homenageia um dos principais responsáveis pela construção de sua identidade.